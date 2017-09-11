Связь-Банк обновил условия и сократил количество программ автокредитования. Теперь кредит на покупку нового иностранного либо отечественного автомобиля категории В и массой до 3,5 тонны по программе «Свой автомобиль» предоставляется под 18,5% годовых (прежде ставка варьировалась от 16,5% до 18,5%) при наличии каско и под 21,5% годовых — при отсутствии полиса. Банк повысил минимальный первоначальный взнос заемщика с 20% до 30% собственных средств от стоимости машины, а также уменьшил максимальный размер кредита с 5 млн до 3 млн рублей.

Процентная ставка по льготным автокредитам выросла с 8,5—10% годовых до 11,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос заемщика по-прежнему составляет 20%, а максимальный срок кредита — три года. Программа распространяется на покупку новых иностранных и отечественных автомобилей российского производства 2016—2017 годов стоимостью до 1,45 млн рублей. Страхование каско является обязательным.

Получить денежные средства на покупку новой и подержанной машины (стоимостью от 400 тыс. рублей) в автосалонах — партнерах банка возможно по предложению «Надежный партнер» под 15,5—16,5% годовых при условии оплаты 20% первоначального взноса. Отказаться от каско можно только при покупке б/у автомобиля, в этом случае итоговая ставка будет выше на 3 процентных пункта.

Программа «Партнер премиум» позволяет оформить кредит на покупку нового и подержанного автомобиля стоимостью от 2,5 млн рублей под 13,9% годовых. Обязательными условиями являются покупка заемщиком полиса каско и оплата 30% первоначального взноса. Максимальная сумма кредита по партнерским программам составляет 6 млн рублей.

«Указанные ставки действительны при предоставлении клиентом документов о доходе. При оформлении кредита без подтверждения дохода окончательная процентная ставка будет выше на 1 процентный пункт. Преимуществом программ банка является отсутствие необходимости у клиента покупать полис страхования жизни для снижения ставки», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Максимальный срок кредита по всем программам, за исключением предложения с госсубсидированием, составляет пять лет.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.