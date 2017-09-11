Рост реальных зарплат в России за трехлетний период должен составить около 10%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«За трехлетний период рост реальных зарплат должен составить около 10%. Рост заработной платы крайне важен, потому что он позволяет привлекать и оставлять в стране лучшие таланты, а в современной глобальной экономике конкуренцию всегда выигрывает тот, кто способен максимально эффективно, во-первых, реализовывать потенциал своих граждан, во-вторых, быть наиболее привлекательным местом для жизни и работы лучших талантов», — сказал Орешкин, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Кремля.

Министр отметил, что уже в этом году рост реальных зарплат может превысить 3%, а в 2018-м ожидается рост на уровне 4%, «в том числе благодаря росту зарплат в бюджетном секторе».

«Нам, конечно, потребуется несколько лет, чтобы восстановить потери доходов населения кризисных 2014—2015 годов, однако важно, что тот рост доходов, который сейчас начинается, был основан не на конъюнктуре нефтяных цен, а на активном росте производительности труда», — подчеркнул глава МЭР.

Орешкин полагает, что, учитывая рекордно низкую безработицу, которая, по оценке министерства, в трехлетней перспективе снизится до 4,7%, а также неблагоприятные демографические тренды, рост производительности труда станет ключевым в обеспечении роста экономики и доходов населения.

Согласно данным Росстата, денежные доходы в среднем на душу населения в июле выросли на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года, составив 31 634 рубля. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 39 355 рублей (рост на 8,6% в годовом выражении). При этом реальная зарплата увеличилась на 4,6%.