Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года составит 9 489 рублей, увеличившись на 21,7%. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.



«Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года — до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 января 2019 года — до 100%», — сказал он.

Абсолютный размер МРОТ с 1 января 2019 года будет установлен федеральным законом в 2018-м исходя из динамики прожиточного минимума.

По словам главы Минтруда, «законопроект будет внесен в Госдуму одновременно с проектом бюджета страны на 2018—2020 годы».