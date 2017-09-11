Количество платежных карт в мире достигло 14 млрд штук в 2016 году, увеличившись по сравнению с показателями 2015-го на 8%. Об этом сообщается в исследовании Global Data Cards and Forecasts, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Как отмечают эксперты, в 2022 году их число вырастет до 17 млрд штук.

Согласно исследованию, дебетовые карты являются наиболее распространенными типами карт, составляя 71% от общего объема по всему миру, по сравнению с 70% в 2015 году. Эта цифра продолжит расти в результате инициатив по финансовой интеграции на развивающихся рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

Доля кредитных карт упала на 2 процентных пункта, до 20%, в 2016 году и будет продолжать снижаться, отмечается в исследовании.

Число карточных платежей по всему миру, по прогнозам, возрастет на 55% в период между 2015 и 2021 годами и достигнет 417 млрд операций.