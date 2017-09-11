Компания Google подала в понедельник апелляцию в Генеральный суд ЕС в Люксембурге против назначенного ей за нарушение европейского законодательства антимонопольного штрафа в размере 2,4 млрд евро, передает европейский собкор Банки.ру.

Европейская комиссия заявила, что «будет защищать свое решение в суде», в то время как Google отказалась комментировать детали своей апелляции. Издание Bloomberg со ссылкой на европейский трибунал сообщает, что Google не просила суд приостановить на время рассмотрения дела действие распоряжения ЕС об изменении способа отображения услуг по поиску покупок Google Shopping.

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 млрд евро Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 2,42 млрд евро за нарушение правил антимонопольного законодательства ЕС. Об этом сообщается в официальном релизе Еврокомиссии, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Google уже представила регуляторам ЕС первичный проект изменений в сервисе, которые компания должна внести к 28 сентября, чтобы избежать дополнительных штрафов.

Ожидается, что вынесение решения по этому делу займет несколько лет. Так, корпорация Intel восемь лет ждала вынесения решения по ее юридическому оспариванию штрафа за 2009 год.

ЕС оштрафовал компанию Intel на 1,06 млрд евро за препятствование конкуренции путем предоставления в период с 2002 по 2005 год скидок производителям компьютеров, если они покупали по меньшей мере 95% чипов для ПК у компании. Высший суд ЕС постановил, что апелляция Intel должна быть пересмотрена нижестоящим трибуналом.



Еврокомиссия также продолжает расследование еще по двум вопросам относительно компании Google: они касаются операционной системы Android и рекламного сервиса AdSense. Ожидается, что европейские регуляторы вынесут свои штрафные решения по этим расследованиям до конца 2017 года.