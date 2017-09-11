ВТБ Банк Москвы снизил ставки по депозитам для юрлиц на некоторые сроки.



По «Срочному» банк уменьшил ставку на 0,05—0,2 процентного пункта на сроки 31, 91 и 181 день. Теперь на эти сроки он открывается под 7,65% годовых с выплатой в конце срока и под 7,51—7,65% годовых — ежемесячно. Срок размещения — от 7 до 1 095 дней. Сумма — от 1 млн до 30 млн рублей. Досрочное расторжение депозита, дополнительные взносы, пролонгация не предусмотрены.

По «Депозиту с возможностью досрочного расторжения» на сроки 31, 91 и 181 день средства теперь размещаются под 7,64% годовых (минус 0,04—0,18 п. п.). Срок размещения — от 31 до 1 094 дней. Сумма депозита — от 100 тыс. до 1 млрд рублей. Выплата процентов — в конце срока. Есть возможность пролонгации. Пополнение и частичное востребование депозита не предусмотрены. При досрочном востребовании депозита проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Разместить средства на «Депозите с правом пополнения и частичного снятия» на сроки 91 и 181 день теперь можно под 5,21% годовых (минус 0,03—0,1 п. п.). Срок привлечения — от 91 до 547 дней. Сумма депозита — от 100 тыс. до 1 млрд рублей. Сумма первоначального взноса является неснижаемым остатком по депозиту. Выплата процентов — в конце срока. Досрочное расторжение и пролонгация депозита не предусмотрены. Возможен частичный возврат депозита без потери доходности (при условии поддержания неснижаемого остатка).