В Коми по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении бывшего руководителя и сотрудника ипотечной компании. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура республики провела проверку соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных АО «Коми ипотечная компания» (контрольный пакет акций организации принадлежит Республике Коми) на реализацию региональной программы «Предоставление права на приобретение жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан».

Установлено, что в период с 2011 по 2014 год этой компании, созданной в целях развития ипотечного жилищного кредитования в регионе, из республиканского бюджета было выделено около 640 млн рублей. Организация приобретала квартиры, которые реализовывала по льготным кредитам работникам бюджетной сферы.

Бывший руководитель компании и его сын, также работавший в организации, подыскивали и приобретали на подставных лиц квартиры по договорам участия в долевом строительстве. Спустя непродолжительное время права требования по этим договорам уступались в пользу ипотечной компании по цене, значительно превышающей стоимость первоначальных сделок. Так, одна из квартир в Сыктывкаре была куплена за 3,1 млн рублей, а спустя три месяца продана компании за 3,7 млн. Параметры жилья и его стоимость подгонялись участниками схемы под условия конкурсов, проводимых организацией. Также обеспечивалась победа только нужных участников. В дальнейшем квартиры по завышенной цене реализовывались работникам бюджетной сферы. Таким образом, на участников программы возлагалась увеличенная долговая нагрузка, бюджет нес повышенные расходы, а разница в стоимости жилья оказывалась у сообщников. Подобная реализация нескольких квартир позволила им получить незаконный доход в сумме свыше 3 млн рублей.

На основании материалов прокурорской проверки в отношении бывшего руководителя компании возбуждено четыре уголовных дела по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (растрата в особо крупном размере), в отношении его сына — четыре дела по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 (пособничество в растрате в особо крупном размере). Уголовные дела соединены в одно производство.



Прокуратура Коми продолжает проведение проверок деятельности АО «Коми ипотечная компания».

