СМП Банк расширяет линейку инвестиционных и страховых продуктов для своих клиентов. Теперь в отделениях банка можно оформить договор инвестиционного страхования жизни. Этот продукт сочетает в себе как страховую защиту, так и возможность доступа к инвестированию средств на фондовом рынке при 100-процентной гарантии возврата вложенных средств.



Услугу предоставляет партнер СМП Банка ООО «Страховая компания «Согласие-Вита».



Сумма взноса с учетом полученного дохода возвращается клиенту после окончания договора страхования либо при наступлении страхового случая.

Особенностью продукта является расширенный пакет страховой защиты, по условиям которого страховая выплата может достигнуть четырехкратного размера суммы взноса при наступлении непредвиденных обстоятельств.

