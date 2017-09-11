СМП Банк расширяет линейку инвестиционных и страховых продуктов для своих клиентов. Теперь в отделениях банка можно оформить договор инвестиционного страхования жизни. Этот продукт сочетает в себе как страховую защиту, так и возможность доступа к инвестированию средств на фондовом рынке при 100-процентной гарантии возврата вложенных средств.
Услугу предоставляет партнер СМП Банка ООО «Страховая компания «Согласие-Вита».
Сумма взноса с учетом полученного дохода возвращается клиенту после окончания договора страхования либо при наступлении страхового случая.
Особенностью продукта является расширенный пакет страховой защиты, по условиям которого страховая выплата может достигнуть четырехкратного размера суммы взноса при наступлении непредвиденных обстоятельств.
АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка.
По состоянию на ноябрь 2016 года 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу. Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,94% распределены между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 343,95 млрд рублей (27-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 35,80 млрд, кредитный портфель — 110,73 млрд, обязательства перед населением — 158,57 млрд.