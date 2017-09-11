Почта России запустила паблик-аккаунт в Viber, с помощью которого клиенты смогут отследить свое отправление, найти ближайшее отделение или рассчитать сроки и стоимость отправки писем, посылок и денежных переводов.

Клиент может направить запрос по интересующей его почтовой теме в чат, и бот моментально выдаст квалифицированный ответ, поясняется в релизе почты.

Это второй паблик-аккаунт Почты России в мессенджере Viber. С конца 2016 года россияне могут с помощью паблик-чата оформить подписку на периодические издания. Пользователям Viber доступна любая информация о ходе подписной кампании и условиях подписки, также они могут подписаться на любые издания из каталога Почты России.

Почта постоянно увеличивает количество каналов общения с пользователями услуг, подчеркивается в сообщении. Оперативно получить справочную информацию по вопросам работы почтовой службы пользователи могут по телефону круглосуточного контактного центра, через мобильное приложение, с помощью онлайн-консультанта, через социальные сети, а также по e-mail и в мессенджере Telegram.