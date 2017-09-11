Сбербанк уплатил в федеральный бюджет 100 тыс. рублей штрафа, сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы России по Свердловской области.

Ранее антимонопольное ведомство признало нарушение банком части 1 статьи 18 федерального закона «О рекламе», выразившееся в распространении на абонентский номер гражданина без его согласия рекламного СМС-сообщения. В сообщении говорилось, что абоненту предварительно одобрена золотая кредитная карта Сбербанка с лимитом 29 тыс. рублей под 25,9% годовых (0% — в рамках льготного периода до 50 дней) с бесплатным обслуживанием и бесплатными СМС об операциях. Оформить карту потенциальному заемщику предлагалось через «Сбербанк Онлайн» или в отделении Сбербанка.

В соответствии с частью 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе», распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на ее получение, напоминают антимонопольщики. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

Между тем гражданин не выразил своего согласия на получение рекламной информации от Сбербанка в специально отведенной графе при получении дебетовой карты либо при иных обстоятельствах.

Таким образом, в отсутствие согласия абонента на использование его абонентского номера для СМС-рекламы Сбербанк мог и обязан был не направлять ему СМС-рекламу, пришли к выводу в Свердловском УФАС.

На основании изложенного ведомство признало банк виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначило ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей.



В настоящее время штраф оплачен, что подтверждается копией платежного поручения.