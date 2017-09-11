Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал замедление годовой инфляции в России до 3,2% сигналом к дальнейшему снижению ставок ЦБ.

«Снижение инфляции до 3,2%, что значительно ниже целевого уровня, — это как раз сигнал для дальнейшего снижения ставок Банком России. Его задача, как известно, — обеспечивать стабильную инфляцию на уровне 4%. Банк России уже заявил, что готовится к снижению процентных ставок», — сказал на совещании президента Владимира Путина с членами правительства Орешкин, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Кремля.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью Bloomberg, что в ходе ближайшего заседания совета директоров ЦБ обсудит снижение ключевой ставки на 25—50 базисных пунктов с текущих 9%.

Набиуллина: совет директоров ЦБ ​обсудит возможность снижения ключевой ставки на 25—50 б. п. В ходе ближайшего заседания совета директоров ЦБ обсудит снижение ключевой ставки на 25—50 базисных пунктов с текущих 9%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Согласно данным Росстата, потребительские цены в РФ в августе выросли на 3,3% в годовом выражении, а по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована дефляция на уровне 0,5% — рекордная для современной российской истории.

Августовская дефляция в России составила рекордные 0,5% Потребительские цены в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Росстатом. При этом по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована дефляция на уровне 0,5% — рекордная для современной российской истории.

Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам года составит 3,7%.

Орешкин ранее прогнозировал, что по итогам сентября инфляция составит 0—0,2% к предыдущему периоду и 3,1—3,3% в годовом выражении.