В мэрии швейцарского Кьяссо заявили, что с 2018 года жители города смогут вносить налоговые платежи в биткоинах при условии, что вносимая сумма будет не меньше 250 швейцарских франков. Об этом сообщает издание swissinfo.ch.



Такое решение властями было принято после консультаций с целым рядом компаний, развивающих технологию блокчейн и намеренных разместить свои производственные и научные мощности в кантоне Тичино, в частности в городе Кьяссо.



Тем самым, по словам мэра города Бруно Арригони, единственный италоязычный кантон Швейцарии может вполне стать, наряду с кантоном Цуг, ведущим центром как страны, а то и всей Европы, развивающим технологию блокчейн, в которых Тичино видит в среднесрочной перспективе многообещающую замену банковскому сектору, в прошлом игравшему здесь роль важного локомотива локальной экономики.

Напомним, с 2018 года Швейцария переходит на новые стандарты ОЭСР в области обмена налоговой и банковской информацией, а потому бизнес на банковской тайне утратит свое былое значение для региона.