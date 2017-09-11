Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 19 копеек и составил 57,1775 рубля. Курс евро уменьшился на 62 копейки, остановившись на отметке 68,41 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,295 рубля, минимальный — 57,04. Всего за торговый день совершено 22 тыс. 759 сделок на 2 млрд 481 млн 142 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 68,8 рубля, минимальный — 68,38. Всего за торговый день совершено 3 тыс. 485 сделок на 175 млн 289 тыс. евро.