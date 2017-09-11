Альфа-Банк изменил ставки по рублевым депозитам для юридических лиц.



По «Срочному непополняемому депозиту» на срок один, два и три месяца они увеличены на 0,25 процентного пункта, по остальным срокам снижены на 0,15—0,5 п. п. в зависимости от срока и суммы. Теперь он открывается под 7—8,1% годовых. Выплата процентов — в конце срока. Минимальная сумма — от 50 тыс. Сроки — от одной недели до 36 месяцев.

По «Пополняемому депозиту» ставки уменьшены на 0,13—0,36 п. п. Теперь доступны ставки 6,03—8,46% годовых. Можно пополнять, минимальная сумма допвзноса — 25 тыс. рублей. Устанавливается предельный срок для внесения дополнительных взносов в течение 4/5 срока депозита. Невозможно внесение в последний месяц срока депозита.

По «Депозиту с возможностью частичного или полного возврата» ставки снижены на 0,15—4 п. п. Открывается он теперь под 6,1—7,85 % годовых. Возможно частичное снятие. Минимальная сумма для частичного возврата — 25 тыс. рублей.

По «Пополняемому депозиту с правом частичного возврата» ставки уменьшены на 0,74—1,4 п. п. Действующие ставки — от 5,36—6,48 годовых. Можно пополнять и совершать расходные операции. Минимальная сумма допвзноса и для частичного возврата — 25 тыс. рублей. Минимальный остаток средств на депозитном счете — 50% от первоначальной суммы вклада. Устанавливается предельный срок для внесения дополнительных взносов в течение 4/5 срока депозита. Невозможно внесение в последний месяц срока депозита.

Минимальная сумма депозитов — от 50 тыс. рублей. Сроки — от трех до 18 месяцев. Выплата процентов — в конце срока.

По депозиту «Альфа-Доход» ставка на срок три и шесть месяцев снижена на 0,1—0,5 п. п. Теперь средства можно разместить под 5,9—6,2% годовых для юридических лиц и под 5,5—5,8% для индивидуальных предпринимателей. Срок — один, три, шесть месяцев. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока. Возможно пополнение и частичное досрочное снятие денежных средств. Минимальный взнос и сумма частичного возврата — 15 тыс. рублей.