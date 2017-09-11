ВВП России по итогам II квартала вырос в годовом выражении на 2,5%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, статистическое ведомство подтвердило свою предварительную оценку динамики ВВП в апреле — июне.

Согласно приведенным данным, объем ВВП России за II квартал составил в текущих ценах 21 трлн 691,1 млрд рублей.

При этом за первое полугодие объем ВВП равнялся 39 трлн 550,1 млрд рублей, увеличившись на 1,5% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Как сообщалось ранее, в I квартале годовые темпы роста российской экономики составляли 0,5%.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, по итогам года ВВП РФ вырастет на 2,1%.