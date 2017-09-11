Сервис вызова премиальных автомобилей с водителем Wheely совместно с ВСК запускают страхование пассажиров в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Начиная с 11 сентября каждый пассажир Wheely в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи будет застрахован на 2,5 млн рублей. При ДТП покрытие распространяется на следующие страховые случаи: травмы, инвалидность и смерть.
«Мы первыми в России запустили данную услугу для наших клиентов. Важно отметить, что страхование предоставляется всем пассажирам в автомобиле, а не только человеку, который вызывал Wheely. Таким образом, общая сумма страховых выплат на поездку может достигать 12,5 млн рублей. То есть на 12,5 млн застрахованы пять пассажиров автомобиля Mercedes-Benz Viano (класс обслуживания «Плюс»), а на 10 млн — четыре пассажира Е-класса», — отметил основатель и генеральный директор Wheely Антон Чиркунов.
«Это первый опыт реализации системы страхования пассажиров технологических агрегаторов в России. Наша программа подготовлена специально для Wheely с учетом специфики клиентской базы и премиального сервиса компании. Уверены, что вместе с партнером мы сможем полностью удовлетворить потребности всех пользователей. Использование механизма защиты пассажиров позволит повысить качество услуг и вывести отношения между сервисами, автопарками и пассажирами на принципиально новый уровень», — сказал генеральный директор ВСК Олег Овсяницкий.
САО «ВСК» – крупная универсальная компания, занявшая восьмое место по сборам среди крупнейших российских страховщиков в 2016 году. Основные составляющие страхового портфеля по итогам минувшего года – автострахование (63,43%) и личное страхование, за исключением страхование жизни (16,62%). Компания является одним из ключевых игроков рынка ОСАГО – по итогам 2016 года занимает 4-е место с долей рынка 8,6%. Региональная сеть страховщика насчитывает более 400 филиалов и отделений на всей территории страны. Головной офис расположен в Москве. Компания является главным участником Группы «ВСК», предоставляющей страховые услуги для 14 млн граждан и 125 тыс. предприятий и организаций.