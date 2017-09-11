Сервис вызова премиальных автомобилей с водителем Wheely совместно с ВСК запускают страхование пассажиров в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.



Начиная с 11 сентября каждый пассажир Wheely в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи будет застрахован на 2,5 млн рублей. При ДТП покрытие распространяется на следующие страховые случаи: травмы, инвалидность и смерть.

«Мы первыми в России запустили данную услугу для наших клиентов. Важно отметить, что страхование предоставляется всем пассажирам в автомобиле, а не только человеку, который вызывал Wheely. Таким образом, общая сумма страховых выплат на поездку может достигать 12,5 млн рублей. То есть на 12,5 млн застрахованы пять пассажиров автомобиля Mercedes-Benz Viano (класс обслуживания «Плюс»), а на 10 млн — четыре пассажира Е-класса», — отметил основатель и генеральный директор Wheely Антон Чиркунов.

«Это первый опыт реализации системы страхования пассажиров технологических агрегаторов в России. Наша программа подготовлена специально для Wheely с учетом специфики клиентской базы и премиального сервиса компании. Уверены, что вместе с партнером мы сможем полностью удовлетворить потребности всех пользователей. Использование механизма защиты пассажиров позволит повысить качество услуг и вывести отношения между сервисами, автопарками и пассажирами на принципиально новый уровень», — сказал генеральный директор ВСК Олег Овсяницкий.