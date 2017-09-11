Комитет по имущественным и земельным отношениям Государственного совета Крыма в понедельник согласовал приватизацию оператора фиксированной связи — ГУП «Крымтелеком».

В ходе заседания парламентарии одобрили внесение изменений в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год. Так, перечень объектов, подлежащих денационализации путем преобразования в хозяйственные общества, в частности, было предложено дополнить имущественным комплексом ГУП «Крымтелеком».

«Приватизация крымских ГУПов в сфере телекоммуникаций и печати позволит повысить качество и расширить перечень оказываемых ими услуг, обновить материально-техническую базу предприятий и даст возможность привлекать инвестиции для обновления основных средств», — сказали в пресс-службе Госсовета.