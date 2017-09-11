Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении в России системы tax free.

Планируется, что Госдума рассмотрит данный законопроект 20 сентября.

Система tax free позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при приобретении товара в организациях розничной торговли на территории России, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.



Кроме того, законопроект предусматривает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками — организациями розничной торговли, по товарам, реализованным таким физическим лицам.

Также предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении услуг организаций по выплате сумм НДС таким физлицам, определить перечень документов, предоставляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения ставки НДС в размере 0%.

Как заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, система tax free заработает в стране с 1 октября 2017 года.