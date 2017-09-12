Осенний интеллектуальный кубок Национального банковского журнала состоится 26 сентября по адресу: Москва, Малый Калужский переулок, д. 1 к. 4, «Дизайн-холл» (м. «Шаболовская»). Начало в 18:00 мск.

Игра пройдет в трех номинациях:

самый интеллектуальный банк;

самая интеллектуальная компания в финансовой сфере;

самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК.

Ведущий — магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташев.

Это аналог телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, которые соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. В Интеллектуальном кубке будет разыграно 30 вопросов: три тура по десять вопросов. За каждый правильный ответ команда получает по одному баллу. Затем баллы складываются, и определяется победитель игры, который получает главный приз — Хрустальный кубок. В игре участвуют команды по восемь человек (шесть за столом и два запасных игрока).

Посмотреть, как прошел Летний интеллектуальный кубок — 2017, можно здесь. Посмотреть фотографии Летнего интеллектуального кубка можно здесь.



Стоимость участия команды из восьми человек вы можете узнать на сайте NBJ. Зарегистрироваться и получить более подробную информацию об участии, спонсорстве и партнерстве можно по телефонам: +7 (495) 221-88-15, +7 (918) 541-42-42. Контактное лицо — Кристина Морозова, e-mail: morozova@nbj.ru.