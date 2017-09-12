Девятая ежегодная конференция «Электронные платежи и денежные переводы — 2017» состоится 21 сентября 2017 года.

Мероприятие пройдет в «Зиларт Холле» (Москва, ул. Автозаводская, д. 22) — площадке для деловых мероприятий флагманского офиса жилого комплекса арт-класса «Зиларт».

В фокусе внимания участников — экосистема платежей и денежных переводов, создание маркетплейсов и платежных экосистем, трансграничные платежи и переводы, платежные продукты для бизнеса, а также последние инициативы регулятора и их влияние на рынок платежей и переводов.

Дискуссионный формат позволит всем присутствующим быть не просто пассивными слушателями, но и задать вопросы ключевым персонам конференции, высказать свое мнение по заявленным темам, обсудить представленные решения, вступать в открытую полемику.

Ключевые темы:

  • Результаты выхода Android Pay на российский рынок.
  • Платежные системы как маркетплейсы (marketplace).
  • Развитие сервисов по мгновенным (real-time) платежам.
  • Создание пользовательских сценариев (user cases) для платежей и переводов.
  • Использование мессенджеров (conversational commerce) для платежей и переводов.
  • Развитие продуктов на базе p2p, мобильных и смарт-платформ.
  • Платежные сервисы В2В.
  • Положения PSD2 на рынке платежных сервисов Европы.
  • Закон 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
  • Банк России в скором времени намерен создать платформу моментальных платежей.