Девятая ежегодная конференция «Электронные платежи и денежные переводы — 2017» состоится 21 сентября 2017 года.

Мероприятие пройдет в «Зиларт Холле» (Москва, ул. Автозаводская, д. 22) — площадке для деловых мероприятий флагманского офиса жилого комплекса арт-класса «Зиларт».

В фокусе внимания участников — экосистема платежей и денежных переводов, создание маркетплейсов и платежных экосистем, трансграничные платежи и переводы, платежные продукты для бизнеса, а также последние инициативы регулятора и их влияние на рынок платежей и переводов.

Дискуссионный формат позволит всем присутствующим быть не просто пассивными слушателями, но и задать вопросы ключевым персонам конференции, высказать свое мнение по заявленным темам, обсудить представленные решения, вступать в открытую полемику.

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