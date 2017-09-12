Девятая ежегодная конференция «Электронные платежи и денежные переводы — 2017» состоится 21 сентября 2017 года.
Мероприятие пройдет в «Зиларт Холле» (Москва, ул. Автозаводская, д. 22) — площадке для деловых мероприятий флагманского офиса жилого комплекса арт-класса «Зиларт».
В фокусе внимания участников — экосистема платежей и денежных переводов, создание маркетплейсов и платежных экосистем, трансграничные платежи и переводы, платежные продукты для бизнеса, а также последние инициативы регулятора и их влияние на рынок платежей и переводов.
Дискуссионный формат позволит всем присутствующим быть не просто пассивными слушателями, но и задать вопросы ключевым персонам конференции, высказать свое мнение по заявленным темам, обсудить представленные решения, вступать в открытую полемику.
Ключевые темы:
- Результаты выхода Android Pay на российский рынок.
- Платежные системы как маркетплейсы (marketplace).
- Развитие сервисов по мгновенным (real-time) платежам.
- Создание пользовательских сценариев (user cases) для платежей и переводов.
- Использование мессенджеров (conversational commerce) для платежей и переводов.
- Развитие продуктов на базе p2p, мобильных и смарт-платформ.
- Платежные сервисы В2В.
- Положения PSD2 на рынке платежных сервисов Европы.
- Закон 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
- Банк России в скором времени намерен создать платформу моментальных платежей.