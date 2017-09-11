Международное рейтинговое агентство S&P поместило долгосрочный корпоративный рейтинг «BB+» компании «МТС» на пересмотр с возможностью понижения.



Ранее по рейтингу действовал «развивающийся» прогноз.

В S&P объяснили свои шаги понижением рейтинга АФК «Система», которая владеет 50% МТС. Долгосрочные рейтинги компании в иностранной и национальной валютах были понижены с «ВВ» до «ВВ-».

Решение по пересмотру может быть принято после вынесения решения суда по иску «Роснефи» к АФК «Система», отметили в S&P.