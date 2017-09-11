Сбербанк России разместил облигации второго транша ОФЗ-н на сумму 9,2 млрд рублей. Последняя заявка была удовлетворена в понедельник. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

Средний возраст клиента по итогам второго выпуска — 56 лет, то есть примерно такой, как и в первом транше, где он был равен 57 годам.

«Количество клиентов составило порядка 5 тысяч. Объем в равной доле распределился между клиентами «Сбербанк Первый» и «Сбербанк Премьер», — отметил он.