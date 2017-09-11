Сбербанк России разместил облигации второго транша ОФЗ-н на сумму 9,2 млрд рублей. Последняя заявка была удовлетворена в понедельник. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.
Средний возраст клиента по итогам второго выпуска — 56 лет, то есть примерно такой, как и в первом транше, где он был равен 57 годам.
«Количество клиентов составило порядка 5 тысяч. Объем в равной доле распределился между клиентами «Сбербанк Первый» и «Сбербанк Премьер», — отметил он.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.