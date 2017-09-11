В Бурятии судебному приставу из отдела розыска удалось найти по фотографии из социальных сетей жительницу Улан-Удэ, задолжавшую банку свыше 800 тыс. рублей. Прибегнуть к помощи Интернета специалисту пришлось после безрезультатных выходов по месту регистрации должника. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.



«На фотографии, размещенной в сети «Одноклассники», женщина была изображена на фоне домов, находящихся на возвышении. Рельеф местности указывал, что земельный участок находится на горе, поэтому сотруднику пришлось начать поиск должника исходя из этих данных», — отмечает начальник специализированного отдела розыска Управления ФССП по Бурятии Игорь Хусаев.

В течение нескольких дней были отработаны все микрорайоны города, подходящие под эти параметры. Дополнительным источником информации стали строения на заднем фоне: один из домов был обшит светлым металлосайдингом, а у другого имелась труба нестандартной формы.

Поиск должника завершился в вечернее время в поселке Аршан. К удаче сотрудника розыска и судебного пристава из группы быстрого реагирования женщина со своим мужем работали у себя на участке, на котором располагался двухэтажный коттедж, а также был припаркован автомобиль.

Поскольку избежать встречи с сотрудниками службы не удалось, клиенту банка пришлось написать объяснение, а также получить требование о явке к судебному приставу.