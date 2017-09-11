Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию в первом чтении проект ФЗ «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования».

В соответствии с законопроектом ФОМС исполнил бюджет 2016 года в соответствии с поставленными целями. По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 84 млрд 76,2 млн рублей, или на 5,3%.



Вносимые в законодательство изменения («О внесении изменений в отдельные законодательные акты») предусматривают наделение правительства РФ полномочием по утверждению порядка и методики определения численности застрахованных лиц (в том числе неработающих) для целей формирования бюджета ФОМС, бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных фондов ОМС.



Законопроект предусматривает совершенствование механизма контроля за наличием у гражданина права на ОМС, включая введение обязанности для гражданина, перешедшего в категорию граждан, не подлежащих ОМС (за исключением граждан, проходящих военную службу по призыву), сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате в любую страховую медицинскую организацию или любой территориальный фонд ОМС.

Для военных комиссариатов вводится обязанность передавать в территориальные фонды ОМС сведения о призванных на военную службу гражданах и информацию о начале военной службы по призыву. Документом предусмотрена единая (ежеквартальная) периодичность информационного взаимодействия ФОМС с ФНС России, военными комиссариатами и МВД России.

Законопроект устанавливает определение даты, по состоянию на которую будет определяться численность неработающего населения, — 1 января года, предшествующего очередному году.

Кроме того, в проекте закона предложены механизмы приостановления и прекращения ОМС в отношении военнослужащих, конкретизацию категорий военнослужащих, не подлежащих ОМС.