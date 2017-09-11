Злоумышленник в Перми обманным путем получил страховые вознаграждения на сумму свыше 8 млн рублей за якобы утраченное здоровье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Он признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 159.5 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ.

«У мужчины было диагностировано тяжелое заболевание. В дальнейшем он обратился в три страховые компании, в которых ранее застраховался, для получения выплаты в связи с утраченным здоровьем. Две организации за наступление страхового случая выплатили ему в общей сложности свыше 8 миллионов рублей. Еще с одной компании гражданин намеревался получить порядка 7 миллионов рублей, однако довести задуманное до конца не удалось. Работники организации усомнились в предоставленных документах и обратились в полицию», — добавила Ирина Волк.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленник не страдал тяжелым заболеванием, а необходимое медицинское обследование за него проходил другой человек.

С целью установления всех обстоятельств проведены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

Суд приговорил виновного к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 150 тыс. рублей. Также он обязан возместить причиненный ущерб.