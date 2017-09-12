Американские фондовые индексы в понедельник показали положительную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 1,08% и составил 2 488,11 пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,19% до 22 057,37. Высокотехнологичный Nasdaq завершил сессию в плюсе на 1,13% — на отметке 6 432,26.

«На мажорной ноте начали неделю американские индексы, показав рост порядка 1% в понедельник. Северная Корея не стала осуществлять очередной запуск ракет в прошедший уикенд, обошлось без провокаций. В Штатах последствия от бушевавшего урагана «Ирма» на побережье Флориды оказались не столь масштабными, как опасались аналитики. Инвесторы возвращались в рисковые активы. В частности, на рынке акций ростом закрыли день все десять секторов во главе с финансовым, в котором продолжился отскок в акциях страховщиков. Дорожали бумаги банков на фоне роста доходности гособлигаций. Акции Apple подорожали на 1,81% перед сегодняшней презентацией новых продуктов компании», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.