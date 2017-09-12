Минэкономразвития ждет сокращения пенсий в реальном выражении в 2018—2020 годы. В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019—2020 годы, пишут «Ведомости» со ссылкой на внесенный в правительство макропрогноз.

Причина падения пенсий — отказ от их индексации работающим пенсионерам (их в России около 10 млн, по данным Росстата), объясняют чиновники, а в 2018 году скажется и инфляция: по прогнозу, она будет выше, чем в этом году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции (4% против 3,7%).

Оставить работающих пенсионеров без индексации пенсий правительство решило в 2016 году, пообещав возместить упущенное, когда пенсионер прекратит работать. В мае 2017 года Медведев поручил проработать возможность вернуться к индексации. Пока проект бюджета 2018—2020 годов ее не предусматривает, говорят два чиновника и подтверждает представитель Минтруда. Однако бюджетный процесс не завершен, добавляют они.

Из-за этого из реального роста пенсий вычитается меньше 1 п. п., указывает эксперт, участвующий в обсуждении бюджета.

Из-за второй причины — более высокой, чем в 2017 году, инфляции — пенсии неработающих пенсионеров сокращаются в прогнозе в 2018 году (на 0,1% в реальном выражении), а в следующие два года они не меняются. Общий доход работающих пенсионеров в реальном выражении увеличится в 2018 году на 1,8%, в 2019—2020 годы — на 0,1% и 0,3%, приводит чиновник расчеты Минэкономразвития.

Эти цифры не учитывают ступенчатую накопленную индексацию, когда человек перестанет работать и выйдет на пенсию, уточнят он. Реальные доходы всего населения будут расти быстрее: в 2018—2020 годы — на 2,1%, 1,1% и 1,2% соответственно.

Глава ПФР: в этом году будет рост пенсий в реальном выражении По итогам текущего года будет зафиксирован рост пенсий в реальном выражении. Об этом на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Не имеет смысла говорить обо всех пенсиях сразу: это «технический и не имеющий смысла показатель», настаивает чиновник, участвующий в обсуждении прогноза. Правильно, по его мнению, обсуждать два показателя: пенсию неработающих пенсионеров, а для работающих — общий доход, который состоит из пенсии и заработка. Отказ индексировать пенсии части людей, действительно, лишил смысла показатель средней пенсии, согласен замдиректора Института социального анализа и прогнозирования ­РАНХиГС Юрий Горлин. Решение лишить работающих пенсионеров индексации он называет непродуманным и несправедливым.



К тому же подразумевалось, что сэкономленные деньги пойдут на повышение пенсий остальным пенсионерам, но этого не происходит, добавляет эксперт.



При темпах роста экономики ниже 1,5% пенсия неработающих пенсионеров не будет расти, отмечает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров, а трансфер Пенсионному фонду из федерального бюджета будет увеличиваться. За десять лет соотношение средней пенсии к средней зарплате выросло с 25,6% до 35,2% в 2016 году. Из прогноза Минэкономразвития следует, что отношение пенсий к зарплате будет снижаться, предупреждает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, от ускорения экономики огромная часть населения ничего не выиграет.



В долгосрочной перспективе пострадают низкооплачиваемые работники, предупреждает Назаров, они будут уходить в тень или просто на пенсию.