Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах во вторник положительную динамику ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:25 мск вырос на 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 19 775,74 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в плюсе на 0,02% на отметке 27 959,68 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал положительное изменение на уровне 0,13% и находился на отметке 3 380,93. Сингапурский Straits Times Index увеличился на 0,11% до 3 232,13 пункта. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,15% до 2 362,56.