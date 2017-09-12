Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) письмо с жалобами на проблемы по взаимодействию кредитных организаций и территориальных отделений ФССП. В частности, в письме отмечаются случаи наложения ареста на имущество банков на незначительные суммы с нарушением принципа соразмерности, пишет «Коммерсант».

Так, в одном из крупных банков столкнулись с чрезмерной активностью приставов в совершенно безобидной ситуации. «Из-за небольшого штрафа за нарушение одним из водителей-инкассаторов правил дорожного движения ФССП арестовала весь парк машин нашего банка», — рассказал юрист кредитной организации. В связи с этим банкиры настаивают на том, чтобы ФССП дала четкие разъяснения своим территориальным органам о соблюдении принципа соразмерности налагаемых ограничений на имущество и суммы долга.

Однако наибольшую проблему, как следует из письма, составляют ситуации, когда приставы накладывают арест на имущество, которое ранее было в залоге у банка, перешло к нему в качестве отступного, а потом было продано компании или физическому лицу.

«Например, человек, купивший автомобиль у банка, обращается в ГИБДД с целью постановки автомобиля на учет и получает отказ в связи с запретом на регистрацию: на автомобиль был наложен арест приставами из-за возбужденного исполнительного производства», — поясняет директор правового департамента АРБ Лариса Митяшова.

При этом нередко ФССП своевременно не информирует банк о возбужденном исполнительном производстве, а также не направляет в органы ГИБДД информацию о снятии ранее наложенных ограничений.

В подобных ситуациях, отмечается в письме АРБ, возникает нарушение отведенного законом 10-дневного срока постановки на учет транспортного средства, в котором не виноват ни банк (продавец), ни новый собственник (покупатель). В связи с этим банкиры просят официально потребовать от территориальных подразделений ФССП оперативно оповещать должников о налагаемых ограничениях (путем направления копий исполнительных листов), а также передавать данные в ГИБДД.

Жалуются банкиры и на то, что приставы систематически нарушают принцип очередности взыскания. По закону приставы должны в первую очередь обращать взыскание на рублевые счета должника, затем — на валютные и при недостаточности средств — на иное имущество. «Однако приставы достаточно часто сразу налагают арест на имущество, причем порой из-за копеечных сумм, что имеет признаки злоупотребления правом», — считает Митяшова.