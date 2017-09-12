Тенденция стабильного развития экономики Китая не претерпит больших изменений, небольшое замедление роста связано с масштабами экономики, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Что касается экономики Китая, то одно совершенно точно, что из-за своих размеров мы немного замедляемся, но весь процесс стабильный и показатели хорошие. Рост ВВП экономики Китая составил 6,9%, и эта тенденция предыдущего полугодия не претерпит больших изменений», — заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам круглого стола с главами мировых финансовых и экономических организаций.

Он подчеркнул, что сейчас власти Китая сфокусированы на улучшении качества и эффективности национальной экономики; проводят структурную реформу, заменяя старые двигатели роста на новые, продвигая инновации и массовое предпринимательство.

Китайский премьер подчеркнул, что власти страны стабилизируют макроэкономическую политику, будут и дальше проводить сдержанную фискальную и денежную политику. «Мы сделаем все, что наших силах, чтобы сохранить средне-высокие темпы роста экономики Китая», — подчеркнул Ли Кэцян.

Власти страны в начале года установили планку роста ВВП на 2017 год на уровне 6,5% и выше. По итогам первого полугодия экономика Китая выросла на 6,9%. Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, данными в начале 2016 года.