Государственный долг США в минувшую пятницу впервые в истории перешагнул через отметку в 20 трлн долларов. Об этом сообщило издание The Washington Examiner.

По его данным, в середине марта долг был заморожен на уровне 19,84 трлн долларов. Министерству финансов пришлось приложить огромные усилия, чтобы федеральное правительство смогло функционировать без дальнейших заимствований. Это позволило дать время Белому дому на проведение консультаций с конгрессом, который в конце минувшей недели принял закон о временном повышении порога госдолга.

Президент США Дональд Трамп подписал этот закон в пятницу, что позволило возобновить процесс заимствования средств. При этом новый лимит госдолга позволит госучреждениям работать только до 8 декабря, пока в конгрессе идет работа над федеральным бюджетом на 2018 финансовый год.

По данным портала, отслеживающего состояние американского долга, сейчас его размер составляет 20,16 трлн долларов, что на 100% превышает ВВП страны. Он равен 19,3 трлн долларов.