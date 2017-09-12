Абоненты Tele2, пострадавшие от масштабного сбоя 7 сентября, получат компенсацию. Пользователи пакетных тарифов в следующем расчетном месяце получат 25-процентную скидку на абонентскую плату, а абонентам с поминутной тарификацией Tele2 перечислит по 50 рублей, рассказала «Ведомостям» представитель Tele2 Ольга Галушина.

Она объяснила, что сбой случился из-за работ по улучшению качества мобильного Интернета. Оператор собирается внедрить новую технологическую платформу, и для этого ему потребовалось перезагрузить абонентские интернет-настройки. В итоге некоторые абоненты столкнулись с кратковременными перебоями в работе мобильного Интернета.

Абоненты Tele2 пожаловались на сбой в сети оператора Абоненты Tele2 из разных городов РФ сообщили в социальных сетях о проблемах со связью.

Первый сбой затронул часть абонентов пакетных тарифов линейки «Мой Tele2». Позже оператор обнаружил проблемы с магистральными каналами в пяти регионах: Нижнем Новгороде, Ижевске, Сыктывкаре, Томске и Кемерове. Tele2 не раскрывает общее количество пострадавших от сбоя, Галушина называет их число незначительным. Таким же будет и влияние компенсаций на выручку оператора, надеется она.

После крупнейшего сбоя в работе «МегаФона», случившегося 19 мая 2017 года, оператор предложил абонентам три варианта компенсации: 50 минут голосовой связи и 1 Гб мобильного Интернета, 2 Гб мобильного Интернета или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ». Денежная компенсация за день была бы незначительной, а предложенные объемы услуг близки к половине ежемесячного потребления, рассказывал в мае коммерческий директор оператора Влад Вольфсон. Он признавал, что для владельцев пакетных тарифов это предложение менее актуально.



Абоненты больше приветствуют денежную компенсацию, нежели услугу, объясняет выбор Tele2 Галушина.