Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества пяти бывших руководителей Диг-Банка на общую сумму 2,6 млрд рублей.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его экс-руководителей. «Данные меры необходимы для сохранения существующего положения сторон до вступления в законную силу судебного акта по обособленному спору, а их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение определения в случае удовлетворения заявленных требований», — отметил суд.

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Диг-Банка.

Конкурсным управляющим было установлено, что ответчиками по этому делу не осуществлена передача документации по значительной части активов банка, а также не передана электронная база данных кредитной организации, содержащая достоверные сведения о проводимых операциях, активах и обязательствах Диг-Банка.

В частности, контролирующими банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной ссудной и дебиторской задолженности, отчуждению объектов недвижимости Диг-Банка без получения встречной оплаты, незаконному привлечению денежных средств физических лиц во вклады и их расходованию без формирования соответствующих правоустанавливающих и иных документов, сообщило агентство.

Республиканский арбитраж 1 сентября 2014 года удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом Диг-Банка.