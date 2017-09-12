Сайты, созданные для мошенничества на финансовом рынке, будут блокироваться. Экспертизу подобных ресурсов будет проводить Центральный банк России, пишут «Известия» со ссылкой на Стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей.



«Банк России и Министерство связи и массовых коммуникаций работают над изменениями в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые позволят противодействовать мошенническим ресурсам в Сети более эффективно», — сообщили изданию в пресс-службе ЦБ.



Предполагается наделить Банк России правом принимать решение о включении ресурсов в единый реестр запрещенных сайтов.

Сегодня в России контент может быть признан противозаконным по решению суда (например, из-за нарушения авторских прав). Кроме того, сайты блокируют в соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Генпрокуратура принимает решения о блокировке экстремистских материалов.

Адреса ресурсов с противозаконным контентом передаются в Роскомнадзор, отвечающий за ведение реестра запрещенных сайтов. Это ведомство направляет администратору сайта уведомление о необходимости удаления противозаконной информации. Если требование не выполнено, сайт добавляют в черный список. После этого российские провайдеры должны закрыть доступ к нему для своих пользователей.

Таким образом, в Рунете появится новый вид запрещенной информации — информация, использующаяся для мошенничества на финансовом рынке. Например, в ряде случаев финансовые организации, которые лишились лицензии, продолжают через Интернет предлагать «заем до зарплаты».