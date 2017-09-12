В России до сих пор не утверждены новые правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а студенты не могут воспользоваться льготами, предусмотренными законом, пишет «Коммерсант».

Напомним, Сбербанк — единственный банк, выдававший такие займы в РФ, — приостановил их выдачу с 1 января 2017 года. В банке это решение объяснили оптимизацией соответствующей программы Минобрнауки и сообщили, что сроки возобновления приема заявок на кредиты «напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты».

​Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов с господдержкой Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов с государственной поддержкой, сообщается на официальном сайте финучреждения.

Речь шла о необходимости привести в соответствие правила предоставления господдержки образовательного кредитования со вступившим в силу постановлением правительства №702 от 20 июля 2016 года «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам...». В Минобрнауки тогда заявили, что без таких изменений произойдет повышение рисков для получателей кредита, а оптимизация программы не предполагает сокращения ее финансирования. В Сбербанке отмечали, что заинтересованы в возобновлении кредитования до начала нового учебного года, а в Минобрнауки заверяли, что ведут работу, «которая позволит в максимально короткие сроки возобновить процесс выдачи кредитов без каких-либо дополнительных нагрузок на учащихся».

Сейчас образовательное кредитование по-прежнему приостановлено, сообщили газете в пресс-службе Сбербанка: «В настоящее время Минобрнауки вносит изменения в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. Сроки возобновления образовательного кредитования напрямую зависят от оперативности отражения в правилах основных положений нового порядка субсидирования кредитов, выданных на образовательные цели».



В Минобрнауки заявили, что ведомство представило проект новых правил, но он был отправлен на доработку по итогам совещания у вице-премьера Ольги Голодец в июне 2017 года. Кроме того, в ведомстве отметили, что «вопрос выработки конкретных предложений по оказанию господдержки кредитования был возложен на Минфин России». В Минфине сообщили только, что поддерживают ранее представленный Минобрнауки проект новых правил и «считают его сбалансированным».

В Российский студенческий союз (РСС) продолжают поступать обращения студентов о проблемах с образовательными кредитами, рассказал изданию сопредседатель организации Василий Михайлов. Ранее студенческий омбудсмен Артем Хромов направлял обращения в правительство РФ с просьбой способствовать решению проблемы доступности для студентов образовательных кредитов с господдержкой. При этом в Минобрнауки уточнили, что реализация программы возобновится с начала учебного года, «однако в настоящее время она по неизвестным для нас причинам до сих пор приостановлена», отмечают в РСС.