Сбербанк ищет покупателя на свои 20% минус одну акцию аэропортового холдинга «Базэл аэро», купленные пять лет назад за 120 млн долларов. Сбербанк планировал, что инвестиции в «Базэл аэро» будут временными. Претенденты на пакет уже появились, пишут «Ведомости».

О создании совместного предприятия «Базовый элемент» Changi Airports International и Сбербанк сообщили в 2011 году. Долю в кипрской Transport AMD — 2 (головная компания холдинга «Базэл аэро») Сбербанк купил за 120 млн долларов в 2012 году, 30% тогда же купила сингапурская Changi (владеет и управляет аэропортом Сингапура) за 200 млн долларов, 50% плюс одну акцию холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски оставил за собой. Холдинг был оценен тогда в 500 млн долларов, он включает аэропорты Сочи, Краснодара (вместе с филиалом — аэропортом Геленджика) и Анапы. Доли акционеров Transport AMD — 2, по данным кипрского реестра, с 2012 года не изменились.

Пакет Сбербанка состоит из привилегированных акций (это подтверждают данные реестра), которые дают банку право на фиксированные выплаты. В отчете Transport AMD — 2 вложения Сбербанка в холдинг классифицированы как долг перед связанной стороной, процентная ставка по которому составляет 12% годовых. Выходит, с 2012 года Сбербанк мог получить 72 млн долларов в виде процентов по долгу. По данным издания, эти выплаты «Базовый элемент» и Changi давно считают обременительными для холдинга.

Судя по данным отчета, у «Базового элемента» и Changi в июле появился опцион на приобретение пакета Сбербанка. По словам газеты, «Базовый элемент» всерьез рассматривал возможность самому выкупить пакет Сбербанка. Но все-таки это маловероятно, так как Сбербанк продает дорого, а лишних средств у «Базового элемента» нет.

Между тем «Базовый элемент» активно участвует в поиске покупателя. На пакет есть иностранный претендент, переговоры с которым находятся в продвинутой стадии. Интересант и стоимость пакета не называются.

По подсчетам экспертов, пакет Сбербанка может стоить 5—7 млрд рублей (по текущему курсу это 87—122 млн долларов).