Российские фондовые индексы растут в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:08 мск индекс ММВБ вырос на 0,25% до 2 049,31 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени поднялся на 0,23% к уровню предыдущего закрытия и составил 1 129,29 пункта.

«Во вторник, 12 сентября, на глобальных рынках наблюдаются, скорее, позитивные настроения. Американские фондовые индексы закрылись на мажорной ноте. Азиатские индикаторы рынка акций торгуются разнонаправленно. Коммодитиз слегка корректируются на фоне коррекции американской валюты. Нефть эталонной марки Brent протестировала уровень 53 доллара за баррель и в настоящий момент предпринимает попытки закрепиться в диапазоне 53—55 долларов за баррель. Отметка в 53 доллара за баррель выступает теперь в качестве новой локальной границы поддержки. Мы ожидаем консолидации курса отечественной валюты во вторник, 12 сентября, неподалеку от 57 рублей. Российские фондовые индексы до сих пор совершали движение в восходящем тренде, однако сегодня предлагается внимательно следить за уровнем 2 050 пунктов по индексу ММВБ», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.