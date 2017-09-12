Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление банка ВТБ о включении задолженности перед ним в размере 3,29 млрд рублей в реестр требований кредиторов АО «Ариал», которое управляло сетью магазинов беспошлинной торговли Runway Duty Free в российских аэропортах.

Областной арбитраж 2 июня по заявлению «Тэвиз Холдинг Лтд» ввел процедуру наблюдения в АО «Ариал».

Временным управляющим АО «Ариал» суд утвердил Эдуарда Гриченко. Требования компании «Тэвиз Холдинг Лтд» на сумму 2,4 млрд рублей суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено судом на 10 октября. Первоначально заявление о банкротстве подавала компания «Фризо Трейдинг Инк», однако впоследствии она переуступила требования «Тэвиз Холдинг Лтд».

«Ариал» управлял сетью магазинов Runway Duty Free в российских аэропортах. По данным на 2013 год, компании принадлежало более 20 точек в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и новосибирском Толмачево. «Ариал» приобрел 66,66% «Аэроферста» у «Аэрофлота» за 1,23 млрд рублей в конце 2012 года. Впоследствии «Ариал» выкупил оставшийся пакет у ирландского оператора Duty Free — компании Aer Rianta.