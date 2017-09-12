Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,2 рубля, курс евро увеличился на 8 копеек до 68,49 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Рубль будет торговаться возле текущих отметок, полагает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов. По его словам, инвесторы ждут прогноза от API по запасам сырой нефти в США, чтобы оценить текущее насыщение потребностей внутреннего рынка.



«Поскольку ураган «Харви» остановил работу большого количества НПЗ в Техасе, а траектория урагана «Ирма» продлила остановку работы нефтяной инфраструктуры Мексиканского залива, то за прошедшую неделю запасы сырой нефти могли увеличиться. Этот фактор будет давить на стоимость нефти», — пояснил эксперт.

Однако поддержать сырьевые валюты может ежемесячный отчет ОПЕК, от которого инвесторы ждут рапорта по снижению добычи, указывает Веселов.

«Обсуждение пролонгации сделки ОПЕК+ пока не воспринимается рынком как позитивное событие, так как американцы продолжат наращивать свою долю на нефтяном рынке после естественного снижения добычи, вызванного ураганами», — уточняет аналитик.

Одним словом, резюмирует он, сырьевые валюты ждут публикацию данных API и отчета ОПЕК.

Впрочем, по мнению аналитика «Альпари» Владислава Антонова, участники рынка уделяют больше внимания рискам, связанным с ситуацией вокруг Северной Кореи. В понедельник ООН усилила санкции в отношении КНДР.

«КНДР своими испытаниями баллистических ракет и бомб показала всему миру, что такой способ давления для них неприемлем. Ужесточение санкций приведет к новым испытаниям», — комментирует эксперт. Из-за усиливающихся рисков для рубля, связанных с Северной Кореей, он не видит стимулов для его укрепления на этой неделе.

Антонов прогнозирует восстановление курса доллара до 57,65 рубля, а курса евро — до 68,8 рубля.