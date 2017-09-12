Председатель совета директоров компании Yucheng Global Дин Нин приговорен китайским судом к пожизненному заключению, сообщает Sina. Он был главным фигурантом дела о крупнейшей в Китае финансовой пирамиде Ezubao, собравшей инвестиции в размере 7,6 млрд долларов.

Организаторы пирамиды были приговорены к различным тюремным срокам и штрафу на общую сумму 1,8 млрд юаней (около 276,2 млн долларов). Дин Нин, возглавлявший компанию, которая являлась материнской для Ezubao, помимо пожизненного заключения приговорен к конфискации имущества стоимостью 500 тыс. юаней (порядка 76,6 тыс. долларов) и штрафу в 100 млн юаней (около 15,3 млн долларов).

Работа финансовой пирамиды Ezubao была прекращена в 2015 году. Полностью схему ее работы удалось раскрыть зимой 2016-го. Она работала под видом платформы онлайн-кредитования, выдавая кредиты без использования традиционных банковских механизмов. Платформа привлекла 7,6 млрд долларов (более 50 млрд юаней) почти от 1 млн человек.

Значительную часть средств ее основатели тратили на личное обогащение. Так, сам Дин Нин, как сообщала The New York Times, потратил более 150 млн долларов на предметы роскоши, недвижимость и автомобили. Перед крахом пирамиды ее основатели собрали все документы, касающиеся работы, в 80 мешков и закопали их на окраине города Хэфей, где их обнаружили следователи. Всего по делу о финансовой пирамиде в качестве обвиняемых проходил 21 человек.