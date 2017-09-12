В Москве организаторы и участники преступного сообщества, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств за рубеж, предстанут перед судом. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

«Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и выводе свыше 1 миллиарда рублей за рубеж», — сообщил врио начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции установлено, что фигуранты использовали реквизиты и расчетные счета фиктивных юридических лиц для транзита и незаконного обналичивания денежных средств.

Злоумышленники вывели со счетов указанных организаций свыше 1 млрд рублей за пределы РФ. С этой целью они заключали фиктивные контракты с подконтрольными компаниями-нерезидентами на поставку различных товаров, стоимость которых была многократно завышена, поясняют правоохранители.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 («Незаконная банковская деятельность») и 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Также в отношении участников и организаторов преступного сообщества возбуждено уголовное дело по статье 210 УК («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»).



В настоящее время расследование завершено, всем фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении инкриминируемых деяний. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.