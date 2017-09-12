Тюменский Запсибкомбанк уменьшил ставки по депозитам в российской валюте.
Так, вклад «Я надежен» в рублях (от 5 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до двух лет) размещается теперь под 5—6,5% годовых (ранее — под 5—6,75%).
Рублевый депозит «ДрузьЯ» предусматривает четыре периода начисления процентов со ставками от 4,75% до 7,25% годовых при сумме от 1 тыс. рублей и от 3,75% до 6,25% годовых при сумме от 500 тыс. рублей. Средние ставки за все два года нахождения средств на счете составляют в данный момент 5,72% и 4,72% годовых соответственно (вместо 6,08% и 5,33%).
Проценты по двум вкладам ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
Процентная ставка по депозиту «Я успешен» при его оформлении в рублях (в сумме от 5 тыс. рублей на два года) понижена до 4,43% годовых (с 4,56%). Предусмотрено два периода начисления процентов со ставками 5% годовых за первые полгода и 4,25% за период со 181-го по 730-й день.
«Мультивалютный» доступен в данный момент в рублях под 5% годовых (до этого — под 6,25%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей, срок — два года.
Проценты по двум вкладам ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
В депозиты принимаются дополнительные взносы. Процентная ставка увеличивается при открытии вклада через интернет-банк (кроме «Мультивалютного»), а также при его оформлении пенсионерами и держателями зарплатных карт.
ПАО «Запсибкомбанк» — крупный по размеру активов региональный банк, занимающий лидирующую позицию среди банков Тюменской области по соответствующему показателю. Основные направления деятельности — розничный бизнес, кредитование (как предприятий, так и физлиц), привлечение средств во вклады и расчетно-кассовое обслуживание.
На сегодняшний день структура акционеров банка достаточно сильно размыта, основными акционерами являются физические лица, в том числе топ-менеджмент кредитной организации. Лицом, под значительным влиянием которого (в соответствии с критериями МСФО) находится банк, выступает член совета директоров, председатель правления Дмитрий Горицкий (16,80%). Крупнейшие пакеты принадлежат Максиму Пархоменко (12,45%), родственникам Любови и Роману Палиям (10,49%; последний является заместителем председателя совета директоров банка, сыном экс-гендиректора «Нижневартовскнефтегаза» и бывшего вице-президента «Славнефти» Виктора Палия). ООО «Запсиблизинг» контролирует долю в 9,13%, Павел Якушев — 8,88%, Андрей Панков — 8,67%, Игорь Самкаев — 6,15%. Помимо этого в составе акционерского капитала банка участвуют две кредитные организации — ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (8,32%) и ПАО «М2М Прайвет Банк» (лицензия отозвана 9 декабря 2016 года; 1,62%). В составе акционеров банка (с пакетами акций менее 5%), несмотря на несущественные доли владения, стоит отметить бывшего генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой», члена совета директоров банка Рима Сулейманова (1,65%), а также Андрея Уфимцева (3,70%), граждан Республики Кипр Сотирис и Георгиос Теодороу (в совокупности 3,46%), ООО «ИК «Фред» (1,40%), Наталью Терехину (1,31%) и ООО «Запсибинвестгруп» (1,28%). Миноритариям принадлежит 4,69% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 114,18 млрд рублей (61-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,50 млрд, кредитный портфель — 69,99 млрд, обязательства перед населением — 67,12 млрд.