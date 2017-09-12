Тюменский Запсибкомбанк уменьшил ставки по депозитам в российской валюте.

Так, вклад «Я надежен» в рублях (от 5 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до двух лет) размещается теперь под 5—6,5% годовых (ранее — под 5—6,75%).

Рублевый депозит «ДрузьЯ» предусматривает четыре периода начисления процентов со ставками от 4,75% до 7,25% годовых при сумме от 1 тыс. рублей и от 3,75% до 6,25% годовых при сумме от 500 тыс. рублей. Средние ставки за все два года нахождения средств на счете составляют в данный момент 5,72% и 4,72% годовых соответственно (вместо 6,08% и 5,33%).

Проценты по двум вкладам ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

Процентная ставка по депозиту «Я успешен» при его оформлении в рублях (в сумме от 5 тыс. рублей на два года) понижена до 4,43% годовых (с 4,56%). Предусмотрено два периода начисления процентов со ставками 5% годовых за первые полгода и 4,25% за период со 181-го по 730-й день.

«Мультивалютный» доступен в данный момент в рублях под 5% годовых (до этого — под 6,25%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей, срок — два года.

Проценты по двум вкладам ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.



В депозиты принимаются дополнительные взносы. Процентная ставка увеличивается при открытии вклада через интернет-банк (кроме «Мультивалютного»), а также при его оформлении пенсионерами и держателями зарплатных карт.