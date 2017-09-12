Банк России обяжет все подотчетные организации раскрывать своих собственников и схему их взаимосвязей. Сейчас это должны делать только банки, но уже с 2018 года данными придется делиться владельцам негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, управляющих компаний (УК) и микрофинансовых организаций (МФО), пишет «Коммерсант».



ЦБ опубликовал проект положения о порядке раскрытия и представления регулятору информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся финансовые организации. Планируется, что положение вступит в силу 28 января 2018 года.

«Большинство прошедших процедуру акционирования, но пока не вступивших в систему гарантирования фондов — их 11 — не обнародовали детальную информацию о бенефициарах, — указывает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. — Теперь им придется раскрыть эти данные, что сделает систему более прозрачной». Он не исключает, что в ряде фондов сменятся бенефициары, не желающие раскрывать факт владения.



Требований по раскрытию конечных собственников управляющих компаний, страховщиков и МФО не было в принципе. Исключение — компании, управляющие средствами ПФР. «Но для добропорядочных компаний это не является проблемой, раскрытие бенефициаров часто бывает необходимо при работе с клиентами», — уточняет гендиректор УК «Тринфико» Дмитрий Благов. Остальные участники финансового рынка тоже не видят проблем для себя.

«Данное требование абсолютно логично и, например, позволит выявить банки, имеющие свои «карманные» МФО и за счет этого манипулирующие ставками для оптимизации прибыли», — считает заместитель гендиректора компании «Русмикрофинанс» Анастасия Локтионова. «Правила должны быть одинаковы для всех, — согласен глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. — И это дополнительный плюс в пользу репутации страховой компании, когда она открыта потребителю услуги».

В первую очередь требование по повышению прозрачности направлено на защиту интересов клиентов и инвесторов компаний, отмечают эксперты. «Конечно, в целом такое требование формально, и большинство тех же клиентов не будет внимательно изучать схему бенефициаров, да и не все смогут оценить эту информацию, — рассуждает управляющий партнер НРА Павел Самиев. — Однако все равно у пользователей будет понимание, что они имеют дело с конкретными людьми и компаниями, а не безликими офшорами».