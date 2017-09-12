Уралкапиталбанк повысил доходность вклада «Максимальный 370».
Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 370 дней. Процентная ставка теперь составляет 8,5% годовых (ранее — 8,25%). В течение первых 180 дней возможно внесение дополнительных взносов.
Проценты выплачиваются в конце срока.
ООО «КБ «Уральский Капитал» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Башкортостан. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц (76,4%).
На текущий момент участниками банка являются члены совета директоров Дамир Камилов (77,97%), Виталий Поляков (13,81%) и Урал Хусаинов (8,21%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 7,28 млрд рублей (244-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,02 млрд, кредитный портфель — 5,94 млрд, обязательства перед населением — 5,47 млрд.