Уралкапиталбанк повысил доходность вклада «Максимальный 370».

ООО «КБ «Уральский Капитал» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Башкортостан. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц (76,4%). На текущий момент участниками банка являются члены совета директоров Дамир Камилов (77,97%), Виталий Поляков (13,81%) и Урал Хусаинов (8,21%).

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 7,28 млрд рублей (244-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,02 млрд, кредитный портфель — 5,94 млрд, обязательства перед населением — 5,47 млрд.