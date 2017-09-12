Значение среднего чека россиян по итогам августа составило 518 рублей, что на 15 рублей больше июльского показателя, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». Таким образом, после июльского падения средний чек в августе полностью компенсировал эти потери, вернувшись к показателю первого летнего месяца.



«По сравнению с августом прошлого года средний чек вырос на 20 рублей, или на 4%, поднявшись с отметки 498 рублей. Таким образом, и месячная дефляция в 0,5%, и годовая инфляция в 3,3% были успешно преодолены», — указывают социологи.

Основными драйверами роста чека в целом по стране оказались Центральный и Дальневосточный округа, где средний чек за месяц прибавил 4,2% и 4,5% соответственно. Ощутимое снижение чека было зафиксировано в Уральском округе — 4%. В остальных же регионах страны изменения среднего чека относительно июля остались в пределах 1%.

Рост среднего чека в Центральном регионе обеспечила Москва, где чек за месяц прибавил 6,8%, поднявшись с 646 до 690 рублей. В Санкт-Петербурге средний чек опять показал отрицательную динамику в разрезе месяца. Не успев подрасти на 1% в июле, в августе чек «похудел» на 4,4%. Таким образом, чек в Северной столице снизился за месяц с 710 до 679 рублей, впервые за многие месяцы уступив московскому.

В остальных мегаполисах средний чек за месяц потерял 1% своей стоимости, а в пятисоттысячниках — вырос на 1,3%. Наибольшее сокращение среднего чека было зафиксировано в городах с населением от 100 до 500 тыс. человек. Так, относительно июля чек «похудел» на 3,1%.

В августе средний чек продолжил свое снижение во всех торговых каналах. За месяц средний чек в гипермаркетах сократился на 0,5%, в супермаркетах — на 3%, в дискаунтерах — на 1,1%, в магазинах традиционной торговли — на 1,7%.