Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам освободить экс-зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского от должности члена совета директоров Банка России. Как сообщил глава комитета Анатолий Аксаков, соответствующее заявление подано самим Лунтовским.

«Думаю, что Георгий Иванович [Лунтовский] с его опытом будет востребован», — отметил Аксаков.

Госдума рассмотрит вопрос об освобождении Лунтовского от должности члена совета директоров ЦБ 20 сентября.

Георгий Лунтовский принял решение покинуть пост первого зампреда ЦБ с 1 сентября по собственному желанию, сообщал регулятор. Он работает в ЦБ с 1999 года: в 1999—2005 годах в должности зампреда, с 2005 года — первого зампреда. На этом посту Лунтовский курировал денежное обращение, работу Российского объединения инкассации, деятельность территориальных учреждений ЦБ, кадровую политику и другие вопросы.

В 1996—1999 годах был депутатом Госдумы, входил в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. В 1991—1992 годах возглавлял правление Воронежкредитпромбанка, в 1992—1996 годах был гендиректором акционерного коммерческого банка «Воронеж».

Лунтовский прокомментировал свой уход из Банка России

Первый зампред Банка России Георгий Лунтовский назвал свой уход из ЦБ РФ плановым, он хотел покинуть пост еще до 1 января 2017 года.