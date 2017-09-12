Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам освободить экс-зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского от должности члена совета директоров Банка России. Как сообщил глава комитета Анатолий Аксаков, соответствующее заявление подано самим Лунтовским.

«Думаю, что Георгий Иванович [Лунтовский] с его опытом будет востребован», — отметил Аксаков.

Госдума рассмотрит вопрос об освобождении Лунтовского от должности члена совета директоров ЦБ 20 сентября.

Георгий Лунтовский принял решение покинуть пост первого зампреда ЦБ с 1 сентября по собственному желанию, сообщал регулятор. Он работает в ЦБ с 1999 года: в 1999—2005 годах в должности зампреда, с 2005 года — первого зампреда. На этом посту Лунтовский курировал денежное обращение, работу Российского объединения инкассации, деятельность территориальных учреждений ЦБ, кадровую политику и другие вопросы.

В 1996—1999 годах был депутатом Госдумы, входил в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. В 1991—1992 годах возглавлял правление Воронежкредитпромбанка, в 1992—1996 годах был гендиректором акционерного коммерческого банка «Воронеж».