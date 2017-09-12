Банку «Открытие» могут списать долг по ОФЗ, если после оценки его состояния Банком России станет ясно, что кредитная организация утратила капитал, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам.
АСВ в мае 2015 года по программе господдержки передало банку «Петрокоммерц», позднее вошедшему в «ФК Открытие», а также самому «ФК Открытие» ОФЗ на сумму 65,2 млрд рублей. Кроме того, у банка «ФК Открытие» в обращении находятся три выпуска субординированных евробондов на общую сумму 1 млрд долларов.
«Я ожидаю, что он будет списан, но это зависит от того, какие выводы будет делать Центральный банк по поводу состояния банка», — отметил Моисеев.
«Но мои ожидания, что в рамках общей процедуры такого рода инструмент списывается, в случае если банк утратил капитал», — пояснил Моисеев.
ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка «ФК Открытие», до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма: Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером «Открытия».
Банк «Открытие» просчитался в своей стратегии с точки зрения скорости развития, вложившись в рискованные виды бизнеса, такие как, например, страхование, считает глава ВТБ Андрей Костин.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.