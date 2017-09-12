Банку «Открытие» могут списать долг по ОФЗ, если после оценки его состояния Банком России станет ясно, что кредитная организация утратила капитал, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам.

АСВ в мае 2015 года по программе господдержки передало банку «Петрокоммерц», позднее вошедшему в «ФК Открытие», а также самому «ФК Открытие» ОФЗ на сумму 65,2 млрд рублей. Кроме того, у банка «ФК Открытие» в обращении находятся три выпуска субординированных евробондов на общую сумму 1 млрд долларов.

«Я ожидаю, что он будет списан, но это зависит от того, какие выводы будет делать Центральный банк по поводу состояния банка», — отметил Моисеев.

«Но мои ожидания, что в рамках общей процедуры такого рода инструмент списывается, в случае если банк утратил капитал», — пояснил Моисеев.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка «ФК Открытие», до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма: Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером «Открытия».

Костин: банк «Открытие» просчитался с точки зрения скорости развития Банк «Открытие» просчитался в своей стратегии с точки зрения скорости развития, вложившись в рискованные виды бизнеса, такие как, например, страхование, считает глава ВТБ Андрей Костин.

