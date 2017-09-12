Банк «Траст» совершил 8 сентября сделку межбанковского кредита на 58 млрд рублей, следует из раскрытия информации. Контрагент и другие условия не раскрываются. Речь идет о замещении межбанковского кредита, ранее выданного банком «ФК Открытие» банку «Траст», сообщил «Ведомостям» представитель «Открытия», условия он назвать отказался.

На 1 июля у «Траста» было 100 млрд рублей привлеченных межбанковских кредитов, причем все они — от сестринского «ФК Открытие», следует из МСФО. Там же говорится, что банк сам почти не выдает такие кредиты (12 млрд руб.), все они также приходятся на «ФК Открытие».

До июля-августа этого года «Траст» редко раскрывал информацию о сделках межбанковского кредита, однако по мере оттока средств из «ФК Открытие» «Траст» стал все чаще публиковать подобные сведения, причем не указывая, выданный это кредит или привлеченный. Например, с 1 по 25 августа «Траст» раскрыл 11 сделок межбанковского кредита на сумму от 10 млрд до 66,5 млрд рублей. В июле — пять сделок на сумму от 11,2 млрд рублей до 32,4 млрд.

Кроме того, в августе «Траст» раскрывал, что купил облигации «Открытие холдинга» на 30 млрд рублей и акции «ФК Открытие» на 3,8 млрд.

По итогам августа капитал «Траста» снизился за месяц на 203 млрд рублей до минус 317 млрд, правда, позже банк заявил, что ошибся с расчетами и капитал на самом деле вырос на 14 млрд рублей до минус 99,4 млрд рублей. Банк некорректно определил перечень компаний, финансовые инструменты которых принимаются к уменьшению капитала, сообщал представитель «Траста». После корректного отражения инструментов, связанных с «Открытие холдингом», банк направил регулятору правильный расчет, добавлял он.

«Траст» вложил больше 200 млрд рублей в «Открытие холдинг» Банк «Траст» ошибся с расчетом капитала на 1 сентября, сообщил его представитель. 7 сентября в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц было опубликовано сообщение, из которого следовало, что дыра в «Трасте» за август выросла на 203 млрд руб. и к началу осени его отрицательный капитал составил 316,9 млрд руб. Банк обсчитался на 217,5 млрд руб., следует из комментариев его представителя. Он говорит, что к 1 сентября отрицательный капитал «Траста» составил 99,4 млрд руб. Сообщение с новым расчетом капитала было опубликовано в реестре 8 сентября.