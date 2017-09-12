Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Внешпромбанка на определение об оставлении без рассмотрения заявления о признании банкротом одного из бывших совладельцев кредитной организации Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.

Арбитражный суд Москвы 7 июня признал необоснованным соответствующее заявление банка. Производство по делу о банкротстве было прекращено. «Поскольку судебный акт, на котором заявитель основывает свое требование, не вступил в законную силу, суд признает требование ООО «Внешпромбанк» необоснованным, при этом, поскольку в деле имеются требования иных кредиторов, суд приходит к выводу об оставлении заявления без рассмотрения», — отмечалось, в частности, в определении первой инстанции.

Московский городской суд 20 июля 2016 года признал законным объявление в международный розыск Беджамова. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Сергея Бельчича в защиту Беджамова на постановление Тверского суда Москвы от 18 мая 2016 года. В обжалуемом постановлении Тверской суд признал законным решение следствия об объявлении обвиняемого в международный розыск.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ подтвердила информацию о том, что в апреле 2016 года Беджамов, которому предъявлено заочное обвинение в России, был задержан в Монако. Беджамов — брат совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус, арестованной 22 декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве (и позже осужденной. — Прим. Банки.ру). По версии следствия, сообщники совершили хищение денежных средств банка в размере около 1 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

ЦБ РФ 21 января 2016 года отозвал у Внешпромбанка лицензию, посчитав невозможной его санацию. Регулятор объяснил свои действия прежде всего тем, что руководство банка проводило масштабные операции по выводу активов, и оценил «дыру» в капитале банка в 187,4 млрд рублей. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ, а его отчетность не содержала достоверной информации, указывал регулятор.



Арбитражный суд Москвы 11 марта 2016 года по заявлению ЦБ признал Внешпромбанк банкротом.