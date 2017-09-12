Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Внешпромбанка на определение об оставлении без рассмотрения заявления о признании банкротом одного из бывших совладельцев кредитной организации Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.
Арбитражный суд Москвы 7 июня признал необоснованным соответствующее заявление банка. Производство по делу о банкротстве было прекращено. «Поскольку судебный акт, на котором заявитель основывает свое требование, не вступил в законную силу, суд признает требование ООО «Внешпромбанк» необоснованным, при этом, поскольку в деле имеются требования иных кредиторов, суд приходит к выводу об оставлении заявления без рассмотрения», — отмечалось, в частности, в определении первой инстанции.
Московский городской суд 20 июля 2016 года признал законным объявление в международный розыск Беджамова. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Сергея Бельчича в защиту Беджамова на постановление Тверского суда Москвы от 18 мая 2016 года. В обжалуемом постановлении Тверской суд признал законным решение следствия об объявлении обвиняемого в международный розыск.
Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ подтвердила информацию о том, что в апреле 2016 года Беджамов, которому предъявлено заочное обвинение в России, был задержан в Монако. Беджамов — брат совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус, арестованной 22 декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве (и позже осужденной. — Прим. Банки.ру). По версии следствия, сообщники совершили хищение денежных средств банка в размере около 1 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.
ЦБ РФ 21 января 2016 года отозвал у Внешпромбанка лицензию, посчитав невозможной его санацию. Регулятор объяснил свои действия прежде всего тем, что руководство банка проводило масштабные операции по выводу активов, и оценил «дыру» в капитале банка в 187,4 млрд рублей. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ, а его отчетность не содержала достоверной информации, указывал регулятор.
Арбитражный суд Москвы 11 марта 2016 года по заявлению ЦБ признал Внешпромбанк банкротом.
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность введения процедуры реализации имущества в отношении экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, осужденной на 8,5 года колонии за хищение 113,5 млрд рублей у кредитной организации. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на информацию картотеки арбитражных дел.