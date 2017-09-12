Банк «Раунд» понизил ставки по вкладам.
По вкладу «Классический» максимальная процентная ставка в рублях достигнет 9%, в долларах — 2%, в евро — 0,25% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Максимальная процентная ставка по вкладу «Доходный» в рублях составит 7,9%, в долларах — 1,15%, в евро — 0,15% годовых. По «Накопительному» максимальная процентная ставка в рублях составит 8,1%, в долларах — 2%, в евро — 0,25% годовых.
Проценты по вкладам «Доходный» и «Накопительный» выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Предусмотрены дополнительные взносы.
Минимальная сумма всех депозитов составляет 50 тыс. рублей или 2 тыс. долларов и евро.
Срок привлечения средств — от 91 до 1 101 дня.
ООО «Банк Раунд» (бывший «Ферробанк») — небольшое по размеру активов московское финучреждение, контролируемое представителями основного акционера холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова. Основным направлением деятельности банка является кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, операции с долговыми ценными бумагами. Розничный бизнес представлен главным образом привлечением средств физических лиц на депозиты. Помимо головного офиса в Москве, банк располагает двумя отделениями — в аэропорте Внуково и в городе Старом Осколе.
В начале 2008 года по 25% «СибКонсалтГрупп» приобрели структуры холдинга «Газметалл», позже переименованного в «Металлоинвест»* («Уральская сталь», Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат), а бенефициарами банка стали Василий Анисимов, Андрей Скоч и Алишер Усманов**. Таким образом, «Металлоинвест» получил замену выкупленному у них Львом Кветным банку «Национальный Стандарт». В апреле 2009 года СВИБ был переименован в Ферробанк. В октябре 2012 года банк получил действующее наименование — ООО «Банк Раунд».
В настоящее время бенефициарным владельцем ООО «СибКонсалтГрупп», являющегося единственным участником банка, выступает член совета директоров кредитной организации Леон Семененко.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 7,23 млрд рублей (246-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,21 млрд, кредитный портфель — 2,64 млрд, обязательства перед населением — 1,22 млрд.