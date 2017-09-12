Банк «Раунд» понизил ставки по вкладам.

По вкладу «Классический» максимальная процентная ставка в рублях достигнет 9%, в долларах — 2%, в евро — 0,25% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Максимальная процентная ставка по вкладу «Доходный» в рублях составит 7,9%, в долларах — 1,15%, в евро — 0,15% годовых. По «Накопительному» максимальная процентная ставка в рублях составит 8,1%, в долларах — 2%, в евро — 0,25% годовых.

Проценты по вкладам «Доходный» и «Накопительный» выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Предусмотрены дополнительные взносы.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 50 тыс. рублей или 2 тыс. долларов и евро.

Срок привлечения средств — от 91 до 1 101 дня.